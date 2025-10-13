У рятівній операції були задіяні Болгарія, Туреччина та Румунія.

У Чорному морі затонуло вантажне судно "Eileen", яке прямувало з Туреччини до України. Як повідомляє maritime.bg, це сталося у неділю, 12 жовтня, приблизно за 140 морських миль (260 кілометрів) на схід від Варни. Вантажне судно подало сигнал лиха трохи після 13:00.

За даними Міністерства транспорту Болгарії, до Морського рятувально-координаційного центру (МРКЦ) - Варна при Головному управлінні аварійно-рятувальної діяльності Морської адміністрації надійшло повідомлення про судно, що тримало пробоїну в борту, через яку проникає вода.

"Одразу після отримання сигналу МРКЦ розпочав рятувальну операцію. За попередньою інформацією, судно дістало крен, і екіпаж не міг самостійно впоратися із ситуацією. До району інциденту направили прикордонний катер з Болгарії, судно з Румунії, допоміжний корабель із Туреччини, що перебував неподалік, а також гелікоптер Військово-морських сил Болгарії", - пише видання.

Відео дня

Також зазначається, що сигнал лиха був отриманий з України Морським рятувально-координаційним центром Анкари. До району події направили постачальне судно MURAT ILHAN, яке бере участь у роботах на газових родовищах Туреччини в Чорному морі. Це судно, що чергувало біля турецького газового родовища в блоці "Сакар’я", перебувало приблизно за 20 морських миль від місця аварії "Eileen". За даними Maritime.bg, MURAT ILHAN прибуло на місце й виявило два рятувальні плоти з усіма 10 моряками судна "Eileen", як на той момент вже затонуло.

"Українські члени екіпажу були живі в рятувальних плотах", - повідомили в Береговій охороні Туреччини.

Пізно ввечері у неділю пресслужба Військово-морських сил Болгарії повідомила, що до району події відправлено гелікоптер. У ВМС зазначили:

"Під час спільних координованих дій гелікоптера та турецького судна MURAT ILHAN знайдені та локалізовані два рятувальні плоти, екіпаж із 10 українських моряків піднято на борт турецького корабля. Після перевірки стану їхнього здоров’я не виникло потреби в евакуації повітрям за допомогою гелікоптера ВМС Болгарії, який залишався в районі до завершення рятувальної операції".

У публікації йдеться, що судно "Eileen" вийшло із турецького порту Бартин і прямувало до України. Причини аварії наразі невідомі.

"Eileen" - вантажне судно, побудоване у 1993 році. Ним керувала компанія, що базується в Одесі. Останню інспекцію судна проведено в Ізмаїлі (Одеська область), під час якої виявили п’ять невідповідностей за стандартами BSMoU. Раніше через виявлені порушення судно затримували у липні в Поті (Грузія), у червні - в Астакосі (Греція), а також у березні - у Тузлі (Туреччина).

Аварії суден у Чорному морі

Як писав УНІАН, у 2023 році турецьке вантажне судно Kafkametler з 12 членами екіпажу на борту під час шторму затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини. Капітан встиг повідомити, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини. Попредньо вважалось, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом. Повідомлялося, що знайдено тіло одного з матросів.

Вас також можуть зацікавити новини: