Фельдман про політиків і владу: «страшно далеки они от народа»

Харків. 7 липня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) вважає, що головною проблемою нинішньої української влади є її відірваність від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав О.ФЕЛЬДМАН на прес-конференції, присвяченій підсумкам його депутатської діяльності.

В той час як у більшості розвинутих країн метою влади є служіння інтересам людей і суспільства, сьогодні в Україні, вважає бютівець, прості люди цікавлять політиків з кон’юнктурних міркувань, той, хто отримав владу, просто забуває про виборців.

«Сьогодні головна проблема нашої політики в тому, що вона відірвана від суспільства, політиків цікавлять люди лише в момент виборів, і як тільки політична складова відходить на другий план, люди відходять на четвертий план», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За словами бютівця, сьогодні, можливо, вперше у Харкові, він робить спробу депутатського звіту. Він складається з трьох напрямків: законотворча діяльність, прийом і допомога громадянам, робота Благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Депутат повідомив, що він узяв участь у розробці і написанні 28 законопроектів, в приймальну депутата з 1.09.06 по 1.07.08 звернулося 4843 осіб, особисто він заслухав 1867 громадян. Благодійний фонд О. ФЕЛЬДМАНА за 2006-2008 рр. надав матеріальної допомоги понад 1 тис. організацій та понад 150 тис. жителів Харківської області і Харкова на суму близько 30 млн. грн.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, узагальнені результати його депутатської діяльності планується видати окремою брошурою, яку буде розповсюджена по квартирах з тією метою, щоб налагодити контакт з людьми, отримати їхню оцінку, почути критику та пропозиції для удосконалення роботи і отримання кращого результату. До цієї роботи, сказав він, буде також залучена створена за його інфціативою громадська організація «Народний контроль», в газеті «Время» створюється спеціальна рубрика. «Люди можуть критикувати, - сказав О.ФЕЛЬДМАН, - підказувати, задавати нові напрямки або окреслювати своє ставлення до цієї діяльності».

Він зазначив, що проведення звіту є його власною ініціативою, і висловив сподівання, що харків’яни дадуть об’єктивну оцінку його депутатській роботі. Її результати могли б бути значно більшими, сказав нардеп, «якби Верховна рада працювала, законопроектів було б більше, можливості реагування на депутатські запити було б більше, зустрічей було б більше і кооефіцєнт корисної дії також був би більшим. Зрозуміло, що неповна робота Ради в 2006 році, блокування трибуни тощо відбилося на якості роботи. А зараз пройшло всього 100 днів роботи уряду, і в нас було дуже мало часу щось зробити».

Наступний звіт народний депутат планує провести наприкінці 2008 р. Нові напрямки його депутатської діяльності він пов’язує з поглибленням соціальної спрямованості програм і проектів. Один з них, зокрема, буде торкатися дитячої безпритульності в Україні, повідомив О.ФЕЛЬДМАН.