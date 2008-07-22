Міліція затримала Кернеса, щоб доставити на допит у Київ

Харків. 22 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДГЗ зазначають, що Г.КЕРНЕС ”упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях”.

Коментуючи цю подію, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого став результатом тривалого ігнорування ним Закону та свого обов’язку як громадянина. За словами міністра, навіть такі впливові посадові особи, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО та екс-Президент Леонід КУЧМА без усіляких застережень давати покази правоохоронним органам, демонструючи цим, що Закон дійсно один для всіх.

Тим часом “Медіапорт” з посиланням на начальника Харківського облуправління у взаємодії з правоохоронними органами Валерія ЛЮТОГО повідомляє, що Г.КЕРНЕСА везуть на допит до Києва в Головне слідче управління МВС України.

В.ЛЮТИЙ підкреслив, що ні про яке захоплення Г.КЕРНЕСА не йдеться. Співробітники міліції діяли в рамках закону.