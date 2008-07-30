Кернес сам прийде до слідчого

Харків. 30 липня. УНІАН. Завтра, 31 липня, до 12.00 секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС прибуде до Києва у Головне слідче управління МВС до слідчого КОЛЕСНИКА для надання свідчень в якості свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

Сайт інформує, що 22 липня Г.КЕРНЕС, що виконував обов`язки Харківського міського голови, був примусово доставлений у Головне слідче управління МВС. Після цього, на прес-конференції в Харкові 23 липня Г.КЕРНЕС повідомив, що готовий з`явитися до слідчого 31 липня 2008 р.

Водночас, сьогодні адвокат Г.КЕРНЕСА Марина Стаматіна заявила, що працівниками МВС готується арешт Харківського міськсекретаря.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, Г.КЕРНЕС проходить у кількох кримінальних справах, зокрема, у справі про наркоторгівлю в Харківській області.