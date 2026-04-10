Більше грошей агресору: США продовжать паузу в санкціях проти РФ, - Reuters

На який строк буде пролонговано послаблення, наразі не відомо.

Адміністрація Дональда Трампа в США, ймовірно, продовжить дію паузи в санкціях проти російської нафти, щоб стримати світові ціни. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що ця пауза дозволяє іншим державам вільно купувати російську нафту, не боячись санкцій від США.

Між тим, за даними Reuters, експорт сирої нафти з основних західних портів Росії на початку квітня зріс порівняно з березнем, незважаючи на перебої з завантаженням, спричинені атаками українських дронів.

Відео дня

Пауза в санкціях проти російської нафти

Як писав УНІАН, у березні США фактично поставили на паузу частину санкцій проти російської нафти, запровадивши тимчасові винятки. Міністерство фінансів США видало спеціальну ліцензію, яка дозволила транспортування та продаж російської нафти і нафтопродуктів, якщо вони були завантажені на танкери до 12 березня 2026 року.

При цьому американці наголошували, що цей дозвіл мав обмежений характер і діяв до 11 квітня 2026 року. Однак паралельно наприкінці березня США продовжили точкові послаблення санкцій, зокрема зняли обмеження з окремих російських суден, що також свідчило про часткове пом’якшення режиму в енергетичній сфері.

Усе це пояснювалося необхідністю стримати зростання світових цін на нафту через війну в Перській затоці.

