Найвищий у світі недобудований хмарочос дороблять через 18 років після старту, - ЗМІ

Будівля височіє у портовому місті Тяньцзінь на півночі Китаю.

В Китаї, схоже, таки добудують найвищий у світі незавершений хмарочос, який давно перетворився на символ надмірних амбіцій, які неможливо втілити. Про це пише гонконгське видання South China Morning Post.

"Колись названий найвищим покинутим хмарочосом у світі, Goldin Finance 117 на півночі Китаю, схоже, перебуває на фінішній прямій марафонського будівництва", – йдеться у публікації.

Хмарочос почали будувати ще в 2009 році, але у 2015 році компанія-власник розорилася через біржовий обвал, і будівництво заморозили. Однак тепер роботи на об'єкті відновили. Зокрема повідомляється, що наприкінці березня робітники почали встановлювати на даху хмарочоса ромбоподібну корону.

Відео дня

Висотка знаходиться у портовому місті Тяньцзінь на північному сході країни. Якщо об'єкт таки добудують згідно проекту, він матиме висоту 596 метрів і стане 5 або 6 хмарочосом за висотою у світі.

Будівництво відновилося торік завдяки реструктуризації боргів власника об'єкту та поглинанню його державними інвесторами. Зараз об'єкт позиціонується як важливий проєкт для стабілізації китайського ринку нерухомості та відновлення довіри до нього. Очікується, що роботи закінчать у 2027 році.

Державні китайські ЗМІ стверджують, що внутрішні площі хмарочоса буцімто вже розписано між майбутніми орендарями. Приміщення винайматимуть 17 компаній, з яких 7 є державними.

Інші споруди в Китаї

Як писав УНІАН, торік у Китаї офіційно відкрили "найвищий міст у світі". Споруда, що має значно спростити життя мешканцям в одній з китайських провінцій, має висоту близько 625 метрів у найвищому місці.

Також ми розповідали, що китайська гідроелектростанція "Три Ущелини" створила настільки величезне водосховище, що маса води в ньому почала впливати на швидкість обертання Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: