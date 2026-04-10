Гантер Байден викликав синів Трампа на бій у клітці (відео)

Медіапродюсер пропонує організувати поєдинок, але реакція родини Трампа поки невідома.

Син колишнього президента США Гантер Байден заявив, що готовий вийти на бій проти синів Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа.

Як пише Reuters, ідею поєдинку йому запропонував керівник медіапроєкту Channel 5 Ендрю Каллаган. Він нібито хоче організувати бій у клітці в межах свого туру наприкінці місяця.

"Я сказав йому, що погоджуюся – на 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні – я все одно приїду", – заявив Гантер Байден у відео, опублікованому в соцмережах.

Поки що невідомо, чи погодяться на поєдинок Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Ані представники родини Трампа, ані Білий дім поки не коментували ситуацію.

Що передувало

Ідея з’явилася на тлі підготовки до святкування 250-річчя незалежності США. Адміністрація Дональда Трампа вже анонсувала окремий захід за участю бійців UFC, який має відбутися 14 червня.

Трамп, який цього року відвідав уже кілька боїв UFC, на одному з мітингів сказав: "Тут є такі, хто дивиться UFC? Ми збираємося провести бій UFC. І бій цей ми збираємося провести - ви собі тільки уявіть - на території Білого дому. Місця у нас там багато".

