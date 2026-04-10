Графіки відключень 11 квітня: коли будуть вимикати світло в суботу

В "Укренерго" повідомили про можливість застосування заходів обмеження споживання.

В суботу, 11 квітня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання як для промисловості, так і для побутових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Проте відключення відбуватимуться виключно в ранкові години. Так, графіки обмеження потужності застосують для промисловості з 5 до 8 години ранку. Для всіх категорій цивільних споживачів обмеження триматимуть на годину менше – з 6:00 до 8:00, коли можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.

Обмеження подачі електроенергії є прямим наслідком попередніх ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України російських окупантів. Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах тривають.

При цьому в "Укренерго" попереджають, що у разі форс-мажорних обставин ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Для уточнення актуальної інформації – слід звертатися до офіційних сайтів обленерго.

Відключення світла в Україні – головні новини

Російські окупанти не полишають спроб залишити українців без світла. Напередодні, 9 квітня, ворог завдав чергового удару по енергоструктурі, внаслідок чого знеструмленими залишилися мешканці семи областей.

В ніч на п’ятницю 10 квітня ворог атакував Одещину. Через масований наліт БПЛА, який тривав кілька годин поспіль, постраждала "Українська Венеція", містечко Вилкове. Пошкоджень зокрема зазнала і портова інфраструктура Великої Одеси.

