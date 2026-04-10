Буферна зона на Вінниччині : Демченко сказав, чи є у ворога можливості для цього

Він зазначає, що на сьогодні на кордоні з Придністров’ям не спостерігається руху техніки чи особового складу, які б несли загрозу.

Російська Федерація хотіла б створити уздовж кордону з Україною буферні зони, але в неї немає сил і засобів для цього. Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, Росія неодноразово заявляла про своє бажання створити на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині буферні зони або зони контролю уздовж кордону з Україною, але їй цього не вдається досягти. При цьому Демченко додав, що зараз ще і йдеться і про Вінниччину.

"Але якщо говорити про кордон з Молдовою по Придністровському сегменту, то це також один із тих відтинків, який для нас є загрозливим", - наголосив Демченко.

При цьому речник ДПСУ додав, що фактично з 2022 року як кордон з РФ, так і з Білорусією і Придністровський сегмент кордону з Молдовою є тими напрямками, яким Україна приділяє велику увагу, оскільки були певні спроби дестабілізації ситуації.

"Але станом на зараз у ворога немає там сил, щоб він зміг щось створити. Проте в планах, Кремль хотів би створити якусь буферну зону на цьому відтинку", - сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначає, що ворог хотів би створити певну буферну зону у Придністров'ї, щоб здійснювати тиск на кордоні з Вінницькою областю. При цьому він додав, що на сьогодні немає переміщення техніки чи особового складу на цій ділянці кордону.

Як повідомляв УНАН, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що увага росіян на фронті буде зосереджена на Донецькій області, однак у них також вперше з’явилися плани зі створення буферної зони у Вінницькій області.

Паліса повідомив, що зараз не спостерігається умов для перелому війни від жодної зі сторін.

Паліса прогнозує, що основна увага ворога цього року буде зосереджена на Донбасі, однак за сприятливих умов російські війська будуть нарощувати зусилля і на південному напрямку - це Олександрівський та весь Запорізький напрямок.

Також у планах ворога створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях. За його словами, також в росіян вперше з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Вас також можуть зацікавити новини: