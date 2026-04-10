Україна не планує скасовувати дозвіл на виїзд чоловіків до 23 років, - Мінсоцполітики

За оцінками європейських партнерів, після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 000 українських чоловіків віком до 23 років.

Наразі Україна не веде переговорів з міжнародними партнерами щодо скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Рішення вже прийнято", - сказав він, коментуючи можливість перегляду дозволу на виїзд для чоловіків віком до 23 років.

Улютін зазначив, що, за оцінками європейських партнерів, після введення дозволу до країн Європейського Союзу могли виїхати близько 400 000 українських чоловіків віком до 23 років. За його словами, Україна не веде окремої статистики.

"Підтвердити чи спростувати не можу, тому що не ведемо статистику", - підкреслив міністр.

Улютін додав, що для окремих європейських країн це може створювати додаткове навантаження.

Виїзд чоловіків 18-22 років - що відомо

Нагадаємо, що з 28 серпня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. У Міністерстві внутрішніх справ України заявляли, що для цього необхідно мати при собі паспорт, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (допускається також в електронній формі), який необхідно буде пред'явити на вимогу працівника Державної прикордонної служби.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що завдяки цьому рішенню більше дітей закінчуватимуть школи в Україні та вступатимуть до місцевих університетів. Як підкреслив президент, в Україні спостерігається зменшення кількості таких дітей.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що після набрання чинності постановою частину чоловіків у віці від 18 до 22 років все ж не випускають за кордон. Він уточнив, що йдеться про чоловіків, які обіймають посади, де виїзд за кордон можливий лише у службове відрядження.

