Складено рейтинг найкращих відеокарт 2026 року за співвідношенням 'ціна за FPS'

Під час тестування з'ясувалося, що найоптимальнішим варіантом для сучасного 1080р-геймінгу є GeForce RTX 5050.

Авторитетне видання ComputerBase опублікувало свіжий аналіз ринку відеокарт, в якому порівняло актуальні GPU за ключовим показником – кількістю кадрів на секунду (FPS) за кожен витрачений євро.

Його формували за підсумками тестів 14 відеокарт у популярних AAA-іграх. У розрахунок не включалися такі фактори, як рівень шуму, енергоспоживання або додаткові технології на кшталт DLSS, тому підсумок – це саме "чиста" ігрова вигода.

Відеокарти для 1080p

За даними на квітень, найкращим рішенням для класичної растеризації виявилася GeForce RTX 5050. За нею йдуть RTX 5060 Ti та RTX 5060. Також гідно виглядає Arc B580, але у неї все ще трапляються проблеми з драйверами в нових іграх. Найменш вигідним рішенням назвали GeForce RTX 4060 Ti.

Лідером у рейтингу з ретрейсингом стала Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Вона позиціюється як одна з найбільш універсальних і доступних відеокарт бюджетного рівня з великим об'ємом відеопам'яті.

Відеокарти для 1440p

У перерахунку FPS на вартість відеокарти, найбільш вигідним рішенням для 1440р-геймінгу виявилася RTX 5060 Ti (8 ГБ), хоча RTX 5060 відстає від неї всього на 4%. Однак обидві моделі мають всього 8 ГБ VRAM, що вже в 2026 році вважається недостатнім запасом на майбутнє.

Тому в 1440p в іграх з ретрейсингом RTX 5060 Ti (8 ГБ) і RTX 5060 не змогли потрапити навіть до трійки лідерів. Найвигіднішими відеокартами в цій категорії стали Radeon RX 9070, RX 9060 XT (16 ГБ) і RX 9070 XT.

Відеокарти для 4K

Найкраще співвідношення ціни та якості в іграх з роздільною здатністю 4К демонструє Radeon RX 9070. Однак це справедливо лише для ігор без RT. Для проєктів із трасуванням променів краще підходить її XT-версія.

Також користувачам варто придивитися до RTX 5070 і RTX 5070 Ti – це збалансовані рішення для тих, хто шукає баланс потужності та ціни.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 50% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

