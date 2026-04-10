'Не бачили допомоги з РФ': Каллас відповіла на претензії щодо Ормузької протоки на адресу ЄС

Каллас зазначила, що країни Перської затоки не брали достатньої участі у протидії російській агресії.

Європейські країни не зобов'язані самостійно гарантувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки підтримка у сфері безпеки має бути взаємною. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас в інтерв'ю CNN.

Вона відреагувала на критику з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС зазначила, що міжнародне співробітництво у сфері безпеки має бути двостороннім. Вона підкреслила, що країни Перської затоки були недостатньо залучені до мирного врегулювання війни в Україні.

Відео дня

"Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам з Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом", - сказала Каллас.

Раніше Der Spiegel писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив європейським столицям, що президент США Дональд Трамп очікує, що європейські країни розгорнуть військові кораблі або інші військові ресурси на Близькому Сході, щоб допомогти забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

За словами кількох європейських дипломатів, яких поінформували після зустрічі генерального секретаря НАТО з Трампом, вимога американського лідера рівнозначна ультиматуму.

