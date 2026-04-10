У Steam розпочався новий тематичний фестиваль із роздачею відомої гри

У магазині Steam стартував черговий тематичний фестиваль зі знижками, демо-версіями та безкоштовною роздачею. Його присвятили іграм на уважність, у яких необхідно знайти щось заховане.

Місце дії ігор може бути будь-яким: від будівель, замків і кімнат до людських тіл. Фестиваль триватиме до 13 квітня, 20:00 за київським часом.

Деякі з ігор зі знижками:

  • Quarantine Zone: The Last Check – 333 грн (−20%)
  • A Planet Full of Cats – 168 грн (−10%)
  • Ghost Janitors – 144 грн (−30%)
  • Hidden Folks – 130 грн (−60%)
  • The House of Da Vinci – 79 грн (−80%)
  • The Legacy: Prisoner – 112 грн (−50%)
  • A Tower Full of Cats – 101 грн (−30%)
  • Boxes: Lost Fragments – 195 грн (−40%)
  • Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – 119 грн (−40%)
  • Ever Seen A Cat? – 31 грн (−75%)

Також у Steam до 13 квітня 2026 року триває безкоштовна роздача інді-хіта Graveyard Keeper про доглядача кладовища. Роздачу приурочили до анонсу другої частини серії.

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Підбірка включає як сезонні розпродажі, так й тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. Лідером у сегменті відеокарт після невеликої перерви знову стала RTX 3060, а RTX 5070 опустилася на п'яте місце.

Вас також можуть зацікавити новини: