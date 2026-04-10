У Steam розпочався новий тематичний фестиваль із роздачею відомої гри

У магазині Steam стартував черговий тематичний фестиваль зі знижками, демо-версіями та безкоштовною роздачею. Його присвятили іграм на уважність, у яких необхідно знайти щось заховане.
Місце дії ігор може бути будь-яким: від будівель, замків і кімнат до людських тіл. Фестиваль триватиме до 13 квітня, 20:00 за київським часом.
Деякі з ігор зі знижками:
- Quarantine Zone: The Last Check – 333 грн (−20%)
- A Planet Full of Cats – 168 грн (−10%)
- Ghost Janitors – 144 грн (−30%)
- Hidden Folks – 130 грн (−60%)
- The House of Da Vinci – 79 грн (−80%)
- The Legacy: Prisoner – 112 грн (−50%)
- A Tower Full of Cats – 101 грн (−30%)
- Boxes: Lost Fragments – 195 грн (−40%)
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – 119 грн (−40%)
- Ever Seen A Cat? – 31 грн (−75%)
Також у Steam до 13 квітня 2026 року триває безкоштовна роздача інді-хіта Graveyard Keeper про доглядача кладовища. Роздачу приурочили до анонсу другої частини серії.
