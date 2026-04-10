Фермери на межі: Reuters оцінило вплив війни в Ірані на Україну

Цьогоріч держава втратить важливу частину експортної виручки.

Війна в Ірані спровокувала зростання цін на добрива для українських аграріїв. Вартість дизельного палива, за їхніми словами, зросла майже вдвічі.

Агенство Reuters пише, що фермери отримали ціновий удар в найнезручніший момент – на початку посівної. Втім, найгіршим варіантом розвитку подій може стати брак пального вже під час збиральної кампанії.

Попри чотирирічну війну з Росією, Україна все ще залишається ключовим виробником зернових та олійних культур і рослинних олій у світі. Київ експортує продукти до 150 країн, що менше, ніж приблизно 190 країн до повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року.

Географічний розподіл поставок змінився, оскільки поставки до Азії, Океанії та Близького Сходу скоротилися, а експорт до Європи збільшився. Аналітики зазначають, що Росія вже відібрала частку ринку в України – особливо це стосується пшениці.

Ризик для Києва полягає в тому, що конфлікт на Близькому Сході продовжує збільшувати економічну перевагу Москви. Як великий виробник нафти і газу, Росія може виграти від високих цін на енергоносії, а її фермери мають дешеві внутрішні запаси добрив і дизельного палива, які Україна має імпортувати.

Минулого року експорт сільськогосподарської продукції приніс Києву понад 22 мільярди доларів, що становить понад половину загальних експортних доходів. Це життєво важливе джерело твердої валюти та податків для країни.

Стан фермерів в Україні

Під час вторгнення агресора фермери стикаються з катастрофічною нестачею робочої сили, а також проблемами з логістикою та енергопостачанням. Російські удари безпілотників та ракет також знищили українські нафтопереробні заводи, зробивши країну залежною від імпорту дизельного палива з Європи, необхідного для роботи сільськогосподарської техніки та для її військових.

За прогнозами, високі ціни на паливо та добрива триматимуться щонайменше три місяці, оскільки для відновлення поставок після поточних перебоїв знадобляться місяці – навіть якщо крихке припинення вогню США та Ірану буде дотримано.

Фермери кажуть, що їхні виробничі витрати зростуть щонайменше на 10-15%. Якщо не буде досягнуто швидкого вирішення конфлікту на Близькому Сході – вони можуть зрости на 60%.

Високі ціни на добрива через дефіцит природного газу, що використовується для виробництва азотних добрив, не головна проблема. В Україні практично неможливо купити паливо наперед – постачальники уникають накопичення великих запасів через атаки на українські паливні бази.

Великі гравці ринку прогнозують падіння сільськогосподарського виробництва в Україні цього сезону на 5–10%, що позначиться на недоотриманні валютної виручки. Водночас у довгостроковій перспективі зростання цін на продукти харчування в світі допоможе зберегти дохід українського експорту.

Аграрний експорт України – головні новини

Станом на початок 2026 року експорт з України зернових та зернобобових, включно з продуктами їхньої переробки, за попередні пів року скоротився на 29,4% за аналогічний показник 2025.

Загальний аграрний експорт України за минулий рік зменшився на 8,8%, або на 2,15 мільярда доларів в порівнянні з результатом 2024 року.

