СБУ попереджає про теракти і диверсії на Великдень та закликає українців бути пильними

Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень.

Як повідомила прес-служба СБУ, попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

Зазначається, спецслужба регулярно викриває російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Відео дня

"Паралельно контррозвідка СБУ викриває спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликає українців у період Великодня:

- бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

- не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

- повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";

- ⁠не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

- у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

- дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

Великоднє перемир’я від Кремля

Як повідомляв УНІАН, кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про короткострокове припинення вогню у війні з Україною, приурочене до православного свята Великодня, повідомив Кремль пізно ввечері 9 квітня. Згідно з оголошенням Кремля, режим припинення вогню має розпочатися в суботу о 16:00 за московським часом і тривати до кінця наступного дня.

Міністр оборони Андрій Бєлоусов і генерал Валерій Герасимов "отримали вказівку припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період", – продовжили автори заяви, зазначивши, що "війська мають бути готові до відбиття будь-яких можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій".

