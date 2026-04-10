Авіакомпанії змушують пілотів літати на Близький Схід під страхом звільнення, - ЗМІ

Екіпажі скаржаться на брак чітких інструкцій щодо ризиків, що ускладнює планування рейсів.

Пілоти авіакомпаній, які виконують рейси до країн Близького Сходу на тлі триваючого конфлікту з Іраном, заявляють про серйозний тиск із боку роботодавців, пише The Independent.

За їхніми словами, відмова від польотів через міркування безпеки може обернутися санкціями – від втрати зарплати до звільнення.

Про це повідомив президент Міжнародної федерації асоціацій пілотів авіаліній (IFALPA) Рон Хей. За його словами, авіатори з різних країн світу масово висловлюють занепокоєння можливими покараннями у разі відмови від небезпечних рейсів.

Зазначається, що пілоти з країн від Лівану до Індії побоюються переслідувань, якщо відмовляться літати в умовах, які часто змінюються і можуть раптово ставати небезпечними. Повітряний простір у регіоні може закриватися в будь-який момент через ракетні чи дронові атаки.

"Існує прихований страх покарання", – зазначив Хей у коментарі Reuters, підкресливши складність ситуації, в якій опинилися пілоти.

Ці побоювання виникають на тлі того, що частина авіакомпаній відновлює польоти, попри те, що оголошене нещодавно двотижневе перемир’я залишається нестабільним через нові атаки.

За словами Хея, деякі пілоти бояться прямого звільнення. Інші ризикують залишитися без оплати, якщо відмовляться від рейсу.

"Вони можуть і не втратити роботу, але їм скажуть: не летиш – не отримуєш грошей", – пояснив він.

Хей не назвав конкретних авіакомпаній, але наголосив, що подібна практика суперечить культурі безпеки, де пілоти мають право відкрито говорити про ризики. За його словами, така культура в регіоні Близького Сходу була недостатньо розвинена й раніше, а нинішній конфлікт лише загострив проблему.

IFALPA, штаб-квартира якої розташована в Монреалі, об’єднує асоціації пілотів із Бахрейну, Єгипту, Ізраїлю, Кувейту та Лівану. Водночас великі авіаперевізники з ОАЕ та Катару не мають профспілкового представництва, йдеться у статті.

Попри заяви перевізників про пріоритет безпеки та використання спеціальних повітряних коридорів, більшість пілотів у регіоні відмовляються публічно коментувати ситуацію – навіть анонімно.

Після оголошення перемир’я Європейське агентство з авіаційної безпеки продовжило заборону на польоти європейських авіакомпаній у повітряному просторі низки країн Перської затоки до 24 квітня. Водночас перевізники з Дубая, Дохи та Індії продовжують виконувати рейси.

Питання безпеки та психологічного тиску

На тлі зростаючого занепокоєння IFALPA опублікувала документ, у якому нагадала: пілоти повинні мати "беззаперечне" право впливати на рішення щодо безпеки польотів. У свою чергу, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) попередила про серйозні психологічні ризики для персоналу, який працює в зонах конфлікту.

У таких умовах працівники авіації стикаються з підвищеним рівнем стресу, тривоги та втоми – як у повітрі, так і на землі. Пілоти також скаржаться на брак чітких інструкцій щодо ризиків, що ускладнює планування рейсів у разі раптового закриття аеропортів через атаки.

Проблеми пілотів не закінчуються після приземлення. За словами Хея, він отримував звернення від колег із Бейрута, які не могли дістатися додому через зруйновану інфраструктуру.

"Дороги між аеропортом і їхніми будинками були повністю знищені. Вони навіть не знали, як повернутися додому", – розповів він.

Ситуація, що склалася, підкреслює глибину кризи в авіаційній галузі на тлі збройного конфлікту, де питання безпеки дедалі частіше стикається з економічними інтересами перевізників.

Проблеми авіагалузі

Нагадаємо, в Європі назріває дефіцит авіаційного пального, без постачань якого частина країн може залишитися вже за 8–10 днів. При цьому літній сезон авіаперельотів опиняється під загрозою.

Ситуацію ускладнює залежність Європи від імпорту. Адже близько 43% авіаційного пального надходить із Перської затоки та через перебої з проходом танкерів у районі Ормузької протоки вже спостерігається різке скорочення поставок саме напередодні пікового сезону перевезень.

Вас також можуть зацікавити новини: