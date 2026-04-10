'Це вже навіть не смішно': у російських дронах виявили нові західні компоненти

Зокрема, у російських дронах використовуються мікросхеми швейцарської компанії.

У російських дронах типу "Шахед" все ще присутні іноземні компоненти, зокрема, з країн, які публічно засуджували повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі для "Радіо Свобода".

Власюк повідомив, що минулого тижня було проведено нове дослідження російських дронів, які атакували Україну. За його словами, у "Шахедах" вперше за довгий час не було виявлено компонентів нідерландської компанії NXP.

"Рано робити остаточні висновки, проте є підстави для обережного оптимізму. Я не стверджую, що ці компоненти завжди були в "Шахедах". Але є варіант, що Росія, можливо, перестала отримувати компоненти з Нідерландів, і це було б дуже непоганим результатом наших спільних зусиль", – підкреслив Власюк.

Уповноважений президента з питань санкційної політики додав, що іноземні технології, як і раніше, масово використовуються в російській зброї. Наприклад, у дронах виявили американські компоненти кінця 2025 року та мікросхеми швейцарської компанії STMicroelectronics.

"Це вже навіть не смішно. Зокрема, щодо Швейцарії, тому що це вічний пінг-понг між урядом Швейцарії та Італії, що це не ми, це не у нас, у нас тільки головний офіс, а виробництво не у нас, а взагалі в Китаї. Будемо далі спілкуватися. Що стосується Китаю, до речі, ми побачили більше китайських компонентів, побачили самі плати, надруковані в березні 2026 року, що теж є цікавим індикатором. Це дата – березень 2026 року, ці дрони вже використовуються, що досить цікаво", – поділився Власюк.

Чиновник зазначив, що в російських дронах також виявили багато нових японських компонентів, що є неприємною знахідкою. За його словами, цю інформацію вже передали партнерам.

"Цього року ми передали десятки, якщо не сотні серійних номерів конкретних компонентів, що значно спрощує внутрішні розслідування для самих компаній. Там, де є серйозне ставлення до проблеми, буде й результат. Де його немає – можливі інші наслідки", – сказав Власюк.

Чиновник підкреслив, що окремою проблемою залишається постачання компонентів з Китаю. За його словами, багато китайських компаній уже знаходяться у санкційних списках України, США, ЄС та Великої Британії, але санкції не завжди працюють ефективно.

Власюк заявив, що ще одним тривожним сигналом є зворотний обмін технологіями між Росією та Іраном. Він зазначив, що у 2022–2023 роках Тегеран постачав Москві дрони, але тепер ситуація змінилася на протилежну.

Росія змінила тактику використання "Шахедів" – що відомо

Раніше директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у запасі Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни почали атакувати "Шахедами" вдень, оскільки таким чином ними стає простіше керувати. Він додав, що РФ активно використовує системи з радіолокаційним наведенням, а також БПЛА, які можуть бачити засоби радіоелектронної боротьби України.

Храпчинський зазначив, що РФ вдень почала використовувати дрони на великих висотах, щоб протидіяти українським мобільним вогневим групам

