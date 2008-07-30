Поля Ізюмського району спустошують дикі кабани

Харків. 30 липня. УНІАН. Керівники фермерського господарства «Колос» Ізюмського району заявили, що до 20% вирощеного врожаю знищують дикі кабани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на аграріїв, кабани винищують плоди людської праці не лише на полях господарства, але й на сільських городах.

Ізюм чани заявляють, що проблема досягла загрозливих масштабів, і з нею вже не можна миритися. Лише в одній частині Ізюмщини мисливці нарахували до 700 кабанячих свиноматок, і, якщо в області на три роки заборонять полювання на кабанів, як це зараз пропонується зробити обласній раді, то тоді про сільське господарство в районі доведеться забути.

У відповідь на питання про ситуацію з кабанами голова Ізюмської райдержадміністрації Любов ШАМРАЙ заявила, що вважає те, що відбувається, конфліктом бізнес-інтересів аграріїв та власників мисливських господарств. «Їм треба домовлятися один з одним і шукати компроміс. Наприклад, власники мисливських господарств можуть виплачувати фермерам компенсацію за збитки, понесені від набігів кабанів», - сказала Л.ШАМРАЙ. Вона також повідомила журналістів, що планує винести це питання на розгляд районної ради.