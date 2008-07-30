Фонд Фельдмана придбав путівки дітям із постраждалих від повені районів

Харків. 30 липня. УНІАН. Добродійний фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА виділив 200 путівок до оздоровчих таборів на території м. Євпаторії й Харківської області для дітей із постраждалих від повені районів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду О.ФЕЛЬДМАНА.

За інформацією прес-служби, найближчим часом очікується прибуття 100 дітей з Івано-Франківської області, 50 дітей з міста Могилів-Подільський Вінницької області, а також 50 дітей з Вижницького району Чернівецької області.

«Дітям із постраждалих районів буде надано якісне харчування й комфортні умови проживання в оздоровчому таборі «Сокіл» (м. Євпаторія) й дитячому навчально-оздоровчому таборі в селищі Високий Харківської області. З дітьми працюватимуть кваліфіковані психологи й педагоги», – зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором і спонсором проекту виступив народний депутат України О.ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).