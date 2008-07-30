Українцям урізають політичну свободу

Харків. 30 липня. УНІАН. В Україні спостерігається зниження рівня політичної свободи громадян.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, презентуючи щорічну доповідь “Права людини в Україні-2007” всеукраїнської асоціації правозахисних організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини”.

“Я хотів би зазначити таку загальну тенденцію, яка почалася фактично в 2007 р. і продовжується і поширюється – це зменшення рівня політичної свободи в Україні. Політична свобода в Україні стає все меншою і меншою”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Це, за його поясненням, пов’язано з тим, що фактично люди, які не є членами партій не можуть стати депутатами навіть районної ради, “бо тільки через партійного боса він може потрапити до списків”. Виходячи з цього, фактично правом бути обраним можуть скористатися 4% виборців, які є членами політичних партій, зазначив Є.ЗАХАРОВ.

При цьому він відзначив, що вибори в Україні проходять за закритими списками. “І в цих умовах, коли ми обираємо кота в мішку доволі важко чекати від представницьких органів влади, що вони будуть ефективно працювати і їх робота буде якісною, що ми й бачимо”, - додав правозахисник.

“Крім того, спостерігається департизація держави, коли українські політичні партії, кожна з яких дуже схожа на колишню КПРС, все більше посилюють дисципліну. Вони вимагають імперативного мандату, який фактично означає жорстке підпорядкування членів партій – народних депутатів лідерам. Така політична культура не схожа на політичну культуру демократичних і цивілізованих країн, де індивідуальність, розум і здібності людей цінуються більше ніж підпорядкування одному лідеру”, - зазначив Є.ЗАХАРОВ. Фактично всі політична партії в нашій країні, за його словами, “йдуть у цьому фарватері”.