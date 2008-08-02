У Харкові потяг збив чоловіка
13:15, 02 серпня 2008Харьків
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Його особа встановлюється
Харків. 2 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові потяг сполучення Москва – Феодосія збив чоловіка віком близько 30 років.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, подія сталася близько 4-ї години ранку на станції «Харків-Сортувальний».
Від отриманих травм чоловік помер. Його особа встановлюється.
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