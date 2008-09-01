У Харкові загинув будівельник

Харків. 1 вересня. УНІАН. На будівництві житлово-офісного комплексу у центрі Харкова стався смертельний нещасний випадок.

Як УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області, 35 -річний працівник луганської „Східно-української будівельної компанії „Стройбат”, котра працює тут на підряді, впав з висоти 6 поверху будови та розбився.

Довідка УНІАН: З початку року на підприємствах та організаціях Харківської області на виробництві загинуло 29 осіб, з них в будівництві – 6.