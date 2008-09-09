Очищено 5 і 3-км зони під Лозовою
08:52, 09 вересня 2008Харьків
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Вибухи тривають
Харків. 9 вересня. УНІАН. Поблизу Лозової сапери Збройних сил України повністю очистили від наслідків вибухів 5-ти і 3-кілометрову зони, навколо 61-го арсеналу Південного оперативного командування ЗСУ.
Як повідомили УНІАН В Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, станом на 8 вересня на території 61-го арсеналу продовжуються роботи з локалізації осередків задимлень та очищення зони навколо об’єкту від вибухонебезпечних предметів.
Потягом доби 7 вересня спостерігалися поодинокі осередки задимлення на окремих ділянках технічної території арсеналу, сталося 72 вибухи з яких 38 поодиноких і 34 - потужних. Їх вплив не поширювався за межі обвалованих територій і мав локальний характер.
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