Харківський плавець виборов у Пекіні «золото»
09:28, 09 вересня 2008Харьків
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При цьому Максим Веракса встановив олімпійський та світовий паралімпійські рекорди..
Харківський студент Максим ВЕРАКСА виборов золоту медаль у запливі на 100 метрів брасом на Паралімпійських іграх у Пекіні.
Як зазначає тренер Максима Василь КЕКЕ, його підопічний підійшов до Олімпіади у відмінній формі, маючи за плечима кілька світових рекордів, які становив останніми роками. Тренер очікував високого результату, і його сподівання виправдалися - Максим встановив у Пекіні олімпійський і світовий рекорди.
Ще один харківський спортсмен – легкоатлет Іван КИЦЕНКО виборов на Паралімпійських іграх срібну медаль.
Загалом на ХІІІ Паралімпійських іграх, які тривають у Пекіні, Харків представляють 10 спортсменів.
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