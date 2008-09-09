Петро Ющенко: сценарій кризи написаний за кордоном

Харків. 9 вересня. УНІАН. Сценарій політичної кризи в Україні підготовлений за межами України.

Таку думку висловив Петро ЮЩЕНКО, народний депутат України за списком Блоку «Наша –Україна - Народна самооборона» 8 вересня в ефірі телепрограми «Начасі» /г.Харьков/, - повідомляє «Сеть еэкстренного оповещения».

П.ЮЩЕНКО вважає, що політична криза зараз найвигідніша уряду, враховуючи зростання інфляції та інші кризові явища в економіці.

Цитата:

П.ЮЩЕНКО: Сценарій розігрується вересневий цієї кризи парламентської за межами України. І не тільки на сході, а й на півдні там були організовані зустрічі, і на Україні. І додається нам... До речі сьогоднішньому уряду це дуже зручно, тому що у тому стані, в якому знаходиться економіка України, інфляція вже переросла 34% в вересні місяці, відволікти увагу, важко це зробити, безумовно, але при таких хороших таких ходах, получається, як видно. Від росту цін, від розбалансування зернового ринку. Уявіть собі: за останні 2 місяця скоротилося поголів’я худоби на 17%. … Ми поставили товаровиробника зерна на коліна сьогодні. … Для того, щоб покращити, скажімо, стан на цьому столі нам треба зараз прийняти закон про відновлення пріоритетів Кабміну, який був, скажімо, із січня місяця 2007 року. Це потребує сьогодні наша сфера – економічна, соціальна сфера потребує перш за все, якщо говорити про дії уряду, вона потребує привести в гармонію, більш-менш, в яку гармонію вже можна привести, коли ми протеревенили оцей весь період, 9 місяців, я маю на увазі бюджет України. Він же прийнятий не цим урядом, зараз, він поданий цим урядом. Він був поданий буквально на ходу, тому що той уряд вже розумів, уряд ЯНУКОВИЧА, що він не буде при ньому працювать… І коли ми говорили за коаліцію, ми говорили, що він повинен бути безумовно згармонізований, безумовно він декілька раз повинен провести там у першому кварталі, у другому кварталі, потрусіть, щоб він улігся. І це разбалансування, і це невідповідність, ця матриці наші всієї українського нашого ринку і всієї економіки із тим бюджетом, він підніс ці потрясіння».

Джерело: «Сеть экстренного оповещения» (rez.com.ua)