З Харкова можна буде літати в Дюсельдорф

Харків. 1 жовтня. УНІАН. З 12 грудня 2008 року німецька авіакомпанія Germania Express планує розпочати польоти за маршрутом Дюсельдорф – Харків.

Як повідомила представник авіаперевізника Ліане Стальбаум, польоти здійснюватимуться 1 раз на тиждень по п`ятницях. Мінімальний тариф в 1 бік становитиме 175 євро.

«Ми відкриємо бронювання квитків на рейси після отримання необхідних прав на маршрут від українських авіаційних властей», - підкреслила представник Germania Express. У Державній Авіаційній адміністрації підтвердили отримання заявки від німецького авіаперевізника на маршрут Дюсельдорф – Харків.

Germania Express – німецька авіакомпанія, яка частково використовує модель low-cost авіаперевізників. У березні 2005 року була придбана німецьким бюджетним авіаперевізником dba, якому і відійшла велика частина маршрутної мережі Germania Express, повідомляє сайт «Крила».