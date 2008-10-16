В Україні зросло виробництво тракторів

Харків. 15 жовтня. УНІАН. В Україні виробництво тракторів для сільського та лісового господарства в січні-вересні ц.р. збільшилося на 55,6% порівняно з аналогічним періодом 2007 року – до 5630 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Виробництво сівалок у січні-вересні збільшилося на 40% порівняно з аналогічним періодом 2007 року – до 6798 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, у 2007 році виробництво тракторів для сільського та лісового господарства в Україні збільшилося на 42,6%, порівняно з 2006 роком – до 5282 штук. Виробництво екскаваторів в Україні у 2007 році збільшилося на 29,4% – до 972 штук, а сівалок – скоротилося на 24% – до 6784 штуки.