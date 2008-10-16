Третина шкіл області вже з теплом

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Станом на 15 жовтня в Харківській області з 965 шкіл регіону до систем теплопостачання було підключено 313 шкіл, або 32,4%. До тепла також підключено 261 дитячий садок з 570 дошкільних установ області.

Про це повідомляє сайт ОДА з посиланням на заступника голови Харківської облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА.

За її словами, на вечір 14 жовтня в 11 районах області не опалювалася жодна школа або дитсадок. «Вімітилися» Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Красноградський, Лозівський, Первомайський і Шевченківський райони. В той же час у Кегичівському і Зачепилівському районах всі навчальено-виховні установи вже з теплом.