Вибори виграють ті, хто мобілізує ідеологічний електорат - експерт

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Головною проблемою і технологією основних політичних гравців в Харкові буде мобілізація власного ідеологічного виборця, посилення його мотивації до участі у виборчому процесі.

Так прокоментував труднощі майбутньої виборчої кампанії в Харкові заступник директора київського Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Лідери електоральних симпатій на Харківщині на майбутніх виборах робитимуть ставку на мобілізацію власного ідеологічного виборця. Мовиться не просто про банальне підвищення або пониження явки. Головний акцент робитиметься на підвищенні мотивації виборців до активної участі в кампанії. Увага акцентуватиметься на ідеологічному протистоянні і, відповідно, зміцненні власних позицій в регіоні на свідомішому рівні. Це буде найефективнішим способом боротьби з віртуальними проектами, що орієнтуються на емоційний вибір громадян», - відзначив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, така робота передбачає серйозні зусилля з боку партійних осередків.

«Набагато простіше вести технологічну кампанію, що орієнтується на емоційного виборця. Інша справа – формувати власний ідеологічний електорат. Проте така стратегія обов`язково дасть свої плоди надалі. Таку роботу провадять в основному БЮТ і ПР, які, очевидно, будуть на цьому етапі основними ідеологічними опонентами», - сказав заступник директора АМС.