БЮТ став єдиною опозиційною силою в регіоні - експерт

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Напередодні можливих парламентських виборів у Харкові сформувалася чітка система політичної комунікації по осі влада - опозиція, де владу представляє Партія регіонів, що переживає внутрішню дискусію, а опозицію – БЮТ, що посилений виборцем, який пішов від НУ-НС.

Так прокоментував гіпотетичний характер передвиборчої кампанії в регіоні заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Після внутрішнього конфлікту в харківському НСНУ і фактичному розпаді партійної організації, а також після загострення відносин НСНУ з ЄЦ, БЮТ залишається єдиною опозиційною силою в місті і регіоні напередодні дострокових виборів. Це означає, що електорат, який відійшов від пропрезидентських сил, буде однозначно орієнтований на БЮТ. Таким чином, в окремо взятому регіоні фактично сформувалася якщо не двопартійна, то, щонайменше, двополюсна система, яка буде достатньо зрозумілою рядовому виборцеві», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, у непростій ситуації залишається губернатор Арсен АВАКОВ, якому фактично нікому передавати свій високий персональний рейтинг.

«Наша Україна» і ЄЦ зусиллями команди БАЛОГИ залишилися достатньо маргінальними структурами в області. От чому АВАКОВ, на якого чиниться тискз боку однопартійців, так і з боку опонентів з СП і ПР, не може конвертувати свій достатньо високий персональний рейтинг в голоси для НСНУ або блоку ЮЩЕНКА. Більш того, можна чекати, що харківські представники сім`ї Президента ЮЩЕНКА спробують провести «політичну евакуацію» з регіону – на дострокових виборах з адміністративних посад піти в списки пропрезидентського блоку. В цілому ж, те, що відбувається сьогодні у Харкові, – показовий процес. Він проектує долю пропрезидентської політичної сили і самого Президента в швидкій перспективі, а також демонструє «котирування акцій» основних політичних сил в Україні», - відзначив заступник директора АМС