Добкін пропустить російську мову через кабельне телебачення

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова буде боротися за транслювання російських телеканалів харківськими кабельними мережами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні на прес-конференції зробив мер Харкова Михайло ДОБКІН.

М.ДОБКІН сказав, що буде «силовими методами боротися з операторами кабельних мереж» за те, щоб до пакетів послуг кабельних мереж були включені російські телеканали.

Мер пригрозив, що «для цього буде використовувати адміністративний ресурс».

Як повідомляв УНІАН, Харківська міськрада виступила проти рішення Нацради України з телебачення і радіомовлення щодо ретрансляції неадаптованих до українського законодавства телеканалів. За ініціативою М. ДОБКІНА 23 жовтня на сесії міськради депутати ухвалили звернення до Верховної ради України з проханням прийняти законопроект, який забезпечить реалізацію права на отримання інформації тим способом, який вважають за необхідне громадяни України, а також до Нацради, в якому звертається увагу на найгрубіші порушення Конституції і законів України при ухваленні даного рішення, інформує сайт.

Раніше Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. За інформацією газети «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі.

Як повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.

За попередніми даними, прибравши з мереж іноземні телеканали, вітчизняне ТБ може збільшити свої доходи від реклами в 1,5 рази, що становить десятки мільйонів доларів. А великі інвестори скуповуватимуть регіональні мережі - оскільки під удар потрапляють найпопулярніші російські канали, позитивне рішення питання є запорукою рентабельності кабельного бізнесу, пише газета.