У Думи болить голова за росіян в Україні

Харків. 12 грудня. УНІАН. На засіданні комітету Державної думи РФ у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками сьогодні парламентарії ухвалили рішення запропонувати для розгляду проблему дотримання прав російських співвітчизників в Україні в рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія».

”Звернутися до керівництва російської делегації в ПАРЄ з проханням поставити на розгляд Асамблеї питання як про порушення прав наших співвітчизників, російських і російськомовних громадян України, так і про ганебну практику переслідування інакомислення та інакомислячих громадян Росії і України з боку офіційної влади республіки”, - говориться в документі, підготовленому за підсумками роботи.

Виступаючи на засіданні, перший заступник голови комітету Костянтин ЗАТУЛІН заявив, що за останні 20 років через політику, що проводиться в Україні, чисельність російського і російськомовного населення скоротилася на 25%.

Депутат вважає, що дії української влади порушують всі базові міжнародні норми, спрямовані на захист прав і свобод громадян. До них можна віднести Загальну декларацію прав людини, ухвалену Генасамблєєю ООН в 1948 році, Конвенцію захисту прав людини і основоположних свобод, міжнародний пакт про громадянські й політичні права, конвенцію про захист прав нацменшин, прав у галузі освіти.

К.ЗАТУЛІН нагадав, що з 1 листопада цього року в Україні кабельні оператори припинили ретрансляцію російських телеканалів - зокрема, йдеться про передачі РТР-планета, РЕНТВ і ТВЦ-міжнародний. Крім того, за рішенням української влади почалося і відключення російських радіостанцій.

Враховуючи подібну політику Києва, парламентарії хотіли б привернути увагу адміністрації Президента і уряду РФ до необхідності підтримати, зокрема, шляхом виділення коштів федерального бюджету, створення філіалів російських вузів та інших освітніх установ в Україні. Депутати також пропонують розглянути питання про фінансування створення зразкових російських гімназій в Україні, сприяти активізації діяльності інститутів російського громадянського суспільства, російських недержавних некомерційних організацій на території України.

Російським телекомпаніям рекомендується приділяти більшу увагу становищу російськомовних громадян на Україні.

Парламентарії також підтримують ідею створення в Росії нових інститутів, шкіл і курсів підготовки кадрів вчителів російської мови і літератури, філологів та істориків, журналістів і політологів для України.