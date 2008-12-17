Семенюк довічно хоче обіймати посаду голови ФДМУ

Харків. 17 грудня. УНІАН. Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що в чинному українському законодавстві на сьогодні відсутнє положення, керуючись яким можна законно зняти голову ФДМУ, а сама вона ніколи не напише заяви про звільнення за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, так сьогодні на прес-конференції у Харкові прокоментувала В. СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заяви деяких політиків про необхідність звільнення з посади голови ФДМУ.

За її словами, законодавча норма, згідно з якою можна звільнити голову Фонду держмайна, у законодавчій базі 2004 року прописана не була.

«Нема закону щодо мого звільнення», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. «Хай спочатку приймуть закон, потім цей закон підпише Президент, а потім вже звільняють», - зазначила вона.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, можливе звільнення голови ФДМУ за власним бажанням, але вона такої заяви не писатиме.

«Моєї заяви ніколи не буде!», - заявила вона.