В ДТП під Руською Лозовою загинуло троє росіян

Харків. 14 лютого. УНІАН. У п’ятницю о 9.30 біля села Руська Лозова на автошляху Харків – Щербаківка, зіткнулись два легкових автомобілі, внаслідок чого загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще двоє осіб, у тому числі дитина 2006 року народження, з травмами різних ступенів важкості були госпіталізовані.

За даними Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, обидва авто російської реєстрації. Всі загиблі і постраждалі - громадяни Російської Федерації.

Всього за добу на території України зареєстровано 92 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 9 і травмовані 120 осіб.