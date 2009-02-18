В середу Металіст грає з Сампдорією
Матч транслюватиме УТ-1
Харків. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні у Генуї (Італія) харківський Металіст проведе матч 1/16 фіналу Кубку УЄФА з місцевою Сампдорією.
Матч розпочнеться о 21.45 і транслюватиметься на телеканалі УТ-1.
За перебігом подій на полі можна буде спостерігати в ході On-line трансляції.
Виступаючи на передматчевій прес-конференції, головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ назвав Сампдорію однією з кращих команд Серії А. Він відзначив хорошу форму італійського клубу і висловив жаль, що його підопічні в зимовий період не мають серйозної ігрової практики.
«Команда з характером і добре контролює м`яч. Її буде важко обіграти. Гра буде завтра непроста і для нас, і для «Сампдорії», - сказав М.МАРКЕВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів про можливий перебіг сьогоднішнього матчу.
За даними прес-служби Металіста, до Італії клуб прибув у такому складі:
Воротарі: Горяїнов, Бажан, Сидоренко.
Захисники: Конюшенко, Селін, Обрадович, Майдану, Гуйє, Бордіян, Ганцарчик, Березовчук.
Півзахисники: Валяєв, Едмар, Слюсар, Барилко, Рикун, Коваль, Асеведо.
Нападаючі: Дєвіч, Зезе, Джексон, Олійник.
Нагадаємо, що в останньому контрольному матчі на зборах Металіст 13 лютого обіграв з рахунком 5:1 ташкентський Локомотив. Голи у ворота узбеків забили Дєвіч, Олійник, Едмар, Бордіян. На 75-й хвилині був зафіксований також автогол футболістів Локомотива.