В середу Металіст грає з Сампдорією

Харків. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні у Генуї (Італія) харківський Металіст проведе матч 1/16 фіналу Кубку УЄФА з місцевою Сампдорією.

Матч розпочнеться о 21.45 і транслюватиметься на телеканалі УТ-1.

За перебігом подій на полі можна буде спостерігати в ході On-line трансляції.

Виступаючи на передматчевій прес-конференції, головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ назвав Сампдорію однією з кращих команд Серії А. Він відзначив хорошу форму італійського клубу і висловив жаль, що його підопічні в зимовий період не мають серйозної ігрової практики.

«Команда з характером і добре контролює м`яч. Її буде важко обіграти. Гра буде завтра непроста і для нас, і для «Сампдорії», - сказав М.МАРКЕВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів про можливий перебіг сьогоднішнього матчу.

За даними прес-служби Металіста, до Італії клуб прибув у такому складі:

Воротарі: Горяїнов, Бажан, Сидоренко.

Захисники: Конюшенко, Селін, Обрадович, Майдану, Гуйє, Бордіян, Ганцарчик, Березовчук.

Півзахисники: Валяєв, Едмар, Слюсар, Барилко, Рикун, Коваль, Асеведо.

Нападаючі: Дєвіч, Зезе, Джексон, Олійник.

Нагадаємо, що в останньому контрольному матчі на зборах Металіст 13 лютого обіграв з рахунком 5:1 ташкентський Локомотив. Голи у ворота узбеків забили Дєвіч, Олійник, Едмар, Бордіян. На 75-й хвилині був зафіксований також автогол футболістів Локомотива.