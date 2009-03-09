До Харкова їде посол Фінляндії

Харків. 9 березня. УНІАН. У середу, 11 березня, очікується візит до Харкова Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндської Республіки в Україні пана Крістера МІККЕЛССОНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у вівторок у Малій залі ОДА о 16.00 відбудеться зустріч посла Фінляндії з керівниками влади Харківщини.

Планується обговорення питань регіональної співпраці.