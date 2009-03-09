До Харкова їде посол Фінляндії
10:45, 09 березня 2009Харьків
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Візит 10 березня
Харків. 9 березня. УНІАН. У середу, 11 березня, очікується візит до Харкова Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндської Республіки в Україні пана Крістера МІККЕЛССОНА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у вівторок у Малій залі ОДА о 16.00 відбудеться зустріч посла Фінляндії з керівниками влади Харківщини.
Планується обговорення питань регіональної співпраці.
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