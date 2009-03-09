Убивця, який перебував у міжнародному розшуку, переховувався в чоловічому монастирі

Харків. 9 березня. УНІАН. У ході спецоперації оперативники УБОЗ в Харківській області за участю бійців спецпідрозділу швидкого реагування ”Сокіл” затримали в харківському селі Киселівка громадянина Російської Федерації (1982 р.н.), який знаходився у міждержавному розшуку з 2008 року за скоєння 2 злочинів – убивства, навмисного пошкодження майна та розбійного нападу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з посиланням на інформацію начальника УБОЗ Харківської області Володимира ФРОЛОВА.

За його словами, на батьківщині росіянина звинувачено у подвійному вбивстві: керівника вірменської діаспори Ставропольського краю та його помічника. Тіла обох чоловіків з численними вогнепальними пораненнями російські правоохоронці знайшли у травні 2007 р.

Як повідомив В.ФРОЛОВ, у затриманого вилучено посвідчення отамана станиці Першотравневого Чорноморського козачого війська. Крім цього, встановлено, що затриманий з 2006 по 2007 роки командував розвідувально-пошуковим відділенням мобільних дій на території Чечні ”Федеральна служба безпеки РФ”.

За словами керівника Харківського обласного УБОЗу, розшукуваний росіянин пояснив, що у травні 2008 р. перетнув український кордон електричкою в районі села Виселки Донецької області, після чого перебрався до Харківської області.

Впродовж свого перебування в Україні він ніде офіційно не реєструвався. Спочатку він переховувався в чоловічому монастирі Харківської області, потім перебрався до родичів у село Киселівку.

Наразі громадянин РФ утримується у слідчому ізоляторі МВС Харківської області в порядку ст. 106 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання його екстрадиції до РФ.