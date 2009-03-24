Підприємці заявляють, що міліція ігнорує заборону перевірок

Підприємці Харкова заявляють, що, незважаючи на заборону суду, міліція продовжує перевірку ринків

Харків. 24 березня. УНІАН. Сьогодні на Кінному ринку Харкова була зроблена спроба чергової перевірки співробітниками міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Торгового центру «Барабашове».

Як стверджує прес-служба, «за своєю суттю це більше нагадувало військову операцію «прочісування»: шеренга співробітників міліції, як у формі, так і в цивільному одязі, почала тотальну «перевірку» підприємців. Співробітники не представлялися, не пред`являли документів, від пропозиції адміністрації реєструватися в журналі перевірок відхилилися».

Згорнута операція була лише після того, як перевіряючим було пред`явлене визначення суду про припинення дії розпорядження начальника УВС м. Харкова Олександра ОСТРЯНІНА про проведення операції «Ринок». Це визначення ухвалене за позовом територіальної громади про визнання незаконними дії міліції. Позов до суду був поданий внаслідок відомих подій на ТЦ «Барабашово», повідомили у прес-службі.

Прес-служба вважає, що «запущений маховик міліційного тиску на підприємницьке співтовариство за інерцією продовжує рухатися навіть після соціальних вибухів і судових рішень».

Ігор ОВЄЧКІН, генеральний директор ТОВ «Металіст-А», до структури якого входить Кінний ринок, повідомив кореспонденту УНІАН, що сьогодні вранці близько 25 осіб у міліцейській формі і цивільному одязі протягом 1,5 години провадили перевірку Кінного ринку. Він заявив, що перевірка розпочалася з порушеннями, оскільки, «ніхто не представився і не зареєструвався в журналі, як вимагають правила». І.ОВЄЧКІН вважає перевірки незаконними тому, що є «рішення судді Ленінського суду Харкова призупинити операцію «Ринки» у Харкові». Керівник підприємства повідомив, що особисто сам звернеться до адміністративного суду з проханням визнати перевірки незаконними і відмінити розпорядження про проведення операції «Ринок».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня харківська міліція проводила перевірку законності діяльності підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч робітників ринку. Прес-служба «Барабашового» оцінила дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні» й заявила, що адміністрація ТЦ і юристи Харківського міськвиконкому нині допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг до прокуратури і судових позовів.

За повідомленням Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, згідно розпорядження МВС України про проведення оперативно-профілактичної операції під умовною назвою «Ринок», 22 березня працівниками міліції було проведено відпрацювання ТЦ «Барабашове». У ході операції працівниками міліції було виявлено 18 злочинів, 10 фактів незаконного обігу наркотиків, вилучені особливо небезпечні лікарські засоби, прекурсори, маріхуана. Розкриті 2 пограбування, 3 факти незаконного зберігання зброї з бойовими припасами або вибуховими речовинами. Також затримані 4 особи, які скоїли злочин, виявлено 3-х неповнолітніх, що займалися бродяжництвом та жебракуванням, складено 209 адміністративних протоколи, затримано 3-х нелегальних мігрантів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник ЦЗГ Сергій ДЯГЄЛЄВ, операція «Ринок» найближчим часом буде проведена на всіх великих ринках Харкова та області з метою перевірки законності торгівлі, виявлення наркотиків, нелегальних мігрантів тощо.