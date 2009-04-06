ФК Харків виграв у Карпат

09:14, 06 квітня 2009
Харьків
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Результати 22-го туру

Харків. 6 квітня УНІАН. У виїзному матчі 22-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків завдав поразки львівським Карпатам.

Рахунок матчу 0:2 на користь харків’ян. Голи забили Гунчак 18 пен. і Платон 86.

Набравши в 22 матчах 15 очок, ФК Харків посідає 16-ту (останню) сходинку Турнірної таблиці.

 В цілому 22-й тур видався багатим на несподіванки.

Результати матчів:

Металург Д - Динамо Київ 0 : 2 (Алієв 45 пен., Вукоєвіч 56)

Металург З - Шахтар 1 : 0 (Невмивака 3)

Металіст - Дніпро 3 : 2 (Девіч 9, 45 пен., Коельйо 50 - Бєлік 23, Ротань 64)

Ворскла - Іллічівець 2 : 3 (Маркоскі 36, 56 - Кашевський 15, Оберемко 88, Воробей 90)

Чорноморець - Таврія 0 : 2 (Ковпак 39 пен., Ідахор 79)

Арсенал - ФК Львів 0 : 0

Кривбас - Зоря 2 : 1 (Булку 8, Максимов 75 - Антонов 11).

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