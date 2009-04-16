Податкова хоче контролювати інтернет-продажі

Харків. 16 квітня. УНІАН. Податківці мають намір запровадити контроль у сфері інтернет-торгівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Орієнтовний оборот української інтернет-торгівлі, на думку аналітиків, цього року досягне 1 млрд. дол. Але на сьогодні цей сегмент вітчизняного бізнесу фактично не контролюється.

«Контроль за обігом наявних коштів поза банківськими операціями – пріоритетне завдання для контролюючих органів України, оскільки рівень тіньової економіки вже стає небезпечним для вітчизняної економіки», - наголошується в повідомленні.

Податківці привели дані рейтингів сайту Bigmir.net, згідно з якими тільки на початку цього року в Україні числилося 3168 інтернет-магазинів, що приблизно в 3-6 разів більше, ніж кілька років тому. Разом з тим, за неофіційною інформацією, кількість віртуальних торгових місць становить близько 10 тис., зазначають у ДПАУ.

«І сьогодні інтернет-продажі стали конкурентоспроможним суперником традиційному «офлайновому» бізнесу», - сказано в повідомленні.

Масовим явищем стала відсутність руху коштів на банківських рахунках цих підприємств впродовж кількох років, що свідчить про тіньові операції.

«Невідповідність економічних тенденцій і статистичних показників даним податкової звітності платників податків свідчать про спробу суб`єктів підприємництва, які працюють у сфері роздрібної торгівлі і послуг, занижувати обсяги реалізації – не оприбутковувати наявну виручку і порушувати правила використання реєстраторів касових операцій», - підкреслили в ДПАУ.

Аналіз тенденцій споживчого ринку показує, що зростання обігу роздрібної торгівлі на 4,7 млрд. грн. відбулося, насамперед, за рахунок переорієнтації споживача на продукти харчування. Проте збільшення ресурсу (виробництва) харчових продуктів вітчизняного виробництва на 1,5 млрд. грн. (січень-лютий 2009 р.), імпортованих продуктів харчування – на 0,8 млрд. грн., споживчих цін на харчовому ринку – на 15-26% адекватно не позначилося на декларуванні доходів суб`єктами роздрібного ринку продовольчих товарів.

Питання контролю за сферами діяльності, де переважно використовуються готівкові грошові розрахунки і є ризики невідображення доходів, стає одним з першочергових.

Тільки з початку року податковими органами Дніпропетровської обл. проведено 976 перевірок контролю за здійсненням розрахункових операцій і 50 документальних інспекцій. Порушення виявлені під час усіх перевірок. Аналогічна ситуація в інших областях, зазначили в ДПАУ.