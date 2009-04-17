У п’ятницю на Сході без опадів
00:01, 17 квітня 2009Харьків
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В Україні від 0° до +23°
Харків. 16 квітня. УНІАН.У п’ятницю в Україні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 5-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів місцями 7-9°; вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.
У Київській області у п’ятницю - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20°.
У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 17-19°.
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