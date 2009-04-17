Німці націлилися на Схід України

Харків. 17 квітня. УНІАН. Німеччина планує посилити свою активність у східних регіонах України.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ під час зустрічі з керівництвом Луганської області, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

«Ми хочемо посилити свою активність у східних регіонах України», - заявив Посол, додавши, що з цією метою цього року буде відкрито Генеральне консульство Німеччини в Донецьку, до зони повноважень якого увійде і Луганська область.

«Це дозволить розширити контакти вашого регіону з Німеччиною», - додав він. За словами Посла, існує багато невикористаних можливостей для розвитку взаємовигідної співпраці як на рівні економічних, так і на рівні гуманітарних проектів.

Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ вважає, що економічна криза повинна привести Україну до певних економічних реформ, які зроблять її ще привабливішою для німецьких інвесторів. Серед перспектив взаємовигідної співпраці найпривабливішою посол Німеччини виділив сферу енергозбереження. На його думку, саме тут можуть зійтися інтереси малого і середнього бізнесу Луганської області і Німеччини.

Довідка УНІАН. У 2008 році зовнішньоторговельний оборот Луганської області з ФРН становив 162,1 млн. дол. При цьому питома вага ФРН у загальному обсязі

зовнішньоторговельних операцій регіону займає всього 1,4%. У структурі товарообороту Луганської області з Німеччиною переважає імпорт товарів, обсяг якого становить 84,1 млн. дол. Експорт товарів луганського виробництва до Німеччини минулого року становив 78 млн. дол., що на 24,6% більше, ніж у 2007 році.