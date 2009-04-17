На Харківщині горять ліси

Харків. 17 квітня. УНІАН. 16 квітня в Печенізькому районі неподалік села Першотравневе в Печенізькому лісництві сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, вогнем була охоплена хвоя та дерева на площі близько 30 гектарів.

Пожежу гасили близько 5 годин, і вона була ліквідована о 19.40.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.