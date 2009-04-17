На Харківщині горять ліси
10:48, 17 квітня 2009Харьків
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В Печенізькому лісі вигоріло 30 га
Харків. 17 квітня. УНІАН. 16 квітня в Печенізькому районі неподалік села Першотравневе в Печенізькому лісництві сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, вогнем була охоплена хвоя та дерева на площі близько 30 гектарів.
Пожежу гасили близько 5 годин, і вона була ліквідована о 19.40.
Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.
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