Курси валют у комбанках Харкова

Долара 8 - 8,02 грн.

Харків. 17 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 17 квітня: Мегабанк - купівля долара - 8,02 грн. (продаж - 8,07 грн.), євро - 10,47 грн. (10,63 грн.), Меркурій - 8 (8,075), 10,47 (10,74), Реал-банк - 8 (8,05), 10,52 (10,68), Базис - 8 (8,075), 10,5 (10,69) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 17 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 16 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1016.0920 (на 16 квітня – 1014.3210) 10 RUR – 2.3041 (на 16 квітня – 2.3019).

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