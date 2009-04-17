У Новопокровці поїзд збив мотоцикліста

Харків. 17 квітня. УНІАН. У середу близько 22.45 на залізничному переїзді біля села Новопокровка Чугуївського району під потяг потрапив мотоцикліст.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області, юнак 1989 року народження на мотоциклі «Ява», не дотримавшись правил руху, виїхав на переїзд, де на нього налетів поїзд.

Зупинки поїзда не зафіксовано.

Від отриманих травм юнак помер на місці події. Ведеться розслідування.