Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 17 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,01 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 16 квітня курс купівлі-продажу американської валюти трохи підвищився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,80-8,03 грн., продажу – 8,03-8,08 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,45 грн., продають – по 10,72 грн., курси купівлі/продажу трохи знизилися порівняно з 16 квітня. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,57 грн., продажу – в межах 10,60-10,95 грн.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках сьогодні підвищився на 0,5%, порівняно з 16 квітня, і становить в середньому 0,2225 грн., продажу – знизився на 0,5% – до 0,2453 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,238 грн., продажу – 0,24-0,26 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,02 грн., продають – по 8,08 грн. (курси трохи змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро у київських банках становить 10,50 грн., продажу – 10,72 грн., курс трохи знизився відучора.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 1,1%, порівняно з 16 квітня, і становить 0,2237 грн., продажу – трохи знизився – до 0,2481 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,85/8,03 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубель – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,12 грн., євро – 10,20/10,90 грн., рубель – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,95/8,01 грн., євро – 10,4010,70 грн., рубель – 0,198/0,26 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 17 квітня, становить 7,70, до євро – 10,16092, до російського рубля – 0,23041.