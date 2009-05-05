На травневі свята у Харкові «мінували» Південний вокзал

Харків. 3 травня. УНІАН. 2 травня у Харкові невідомий телефоном сповістив про замінування Південного вокзалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі лінійного Управління на Південній залізниці УМВС України, невідомий громадянин дзвонив з мобільного телефону і вказав, що 2 травня 23.00 в залі очікування вокзалу ст. Харків-Пасажирський станеться вибух.

З вокзалу негайно було евакуйовано близько 600 осіб. Після обстеження платформ та приміщень вокзалу ст. Харків-Пасажирський вибухового пристрою не виявлено.

Затримки в графіку руху потягів не було допущено. О 00.15 роботу вокзалу було відновлено.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 КК України. Проводяться оперативно–розшукові заходи щодо затримання особи, яка скоїла цей злочин, повідомили у прес-службі.