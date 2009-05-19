На станції Основа розлилася нафта

Харків. 19 травня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення цистерн розлилася нафта.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, подія сталася вранці 18 травня у сортувальному парку станції «Основа» Південної залізниці. Під час формування товарного потягу відбулося зіткнення двох цистерн з сирою нафтою, одна з яких отримала пошкодження, внаслідок чого почала виливатися нафта.

Станція відправник цистерни – місто Сенча Полтавської області, відправник - ГПУ «Полтавагаздобуток», станція призначення – місто Шебелинка, отримувач – «Управління по переробці газу та газового конденсату».

Станом на 7 годину 19 травня, нафта перелита в іншу справну цистерну. Затримок руху поїздів по станції «Основа» не було. З пошкодженої цистерни вилилося 190 літрів сирої нафти. Поверхня ґрунту на місці проливу очищена. Проби ґрунту направлені до міської Санепідеміологічної станції, повідомили у прес-службі.