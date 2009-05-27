Міноборони підтверджує виділення 100 млн. на закупівлю танків Булат

Харків. 27 травня. УНІАН. Міністерство оборони України вже отримало 100 млн. грн. із передбачених у Стабілізаційному фонді державного бюджету коштів на виконання державного оборонного замовлення у цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міноборони Володимир ГРЕК на міжнародній конференції «Оборонно-промисловий форум – 2009», яка проходить сьогодні у Києві.

Він уточнив, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, до військового відомства вже надійшли перші кошти на виконання державного оборонного замовлення у цьому році.

«Це 100 млн. грн. для виконання завдання з розробки та закупівлі українських танків «Булат». Ці кошти вже спрямовані заводу ім. Малишева», - сказав В.ГРЕК, уточнивши, що цей контракт передбачає виробництво для Міноборони 29 таких бойових машин упродовж 2009-2010 років.

За інформацією В.ГРЕКА, за іншими напрямками фінансування зі стабфонду кошти на виконання державного оборонного замовлення (близько 1 млрд. грн. – УНІАН) ще не надійшли.

«Але ми відзначаємо позитивну тенденцію, яка має місце у цьому питанні з боку Кабінету міністрів», - зазначив В.ГРЕК, наголосивши, що міністру оборони вдалося переконати керівництво уряду у нагальній необхідності вирішення питань держоборонзамовлення у поточному році, адже станом на травень його виконання ще не розпочалося.

У зв’язку з цим В.ГРЕК зазначив, що на сьогодні уряд ухвалив необхідні рішення про фінансування програм із розробки українського багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан», модернізації вертольотів Мі-24, продовження робіт з проектування корабля класу «Корвет», завершення державних випробувань військово-транспортного літака Ан-74, а також завершення державних випробувань і початок виробництва нового українського танка «Оплот».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня державне підприємство «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні - підписало з Міністерством оборони України контакт на модернізацію 29 вітчизняних танків Т-64 до виду БМ «Булат».

Згідно з контрактом, проект створення 29 нових «Булатів» розрахований на 2 роки, і під це замовлення Міноборони України виділяє понад 200 млн. грн.

У 2008 році завод ім. Малишева виготував і відправив Збройним силам України 20 танків БМ «Булат».