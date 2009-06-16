Сьогодні Литвин відвідає Харків

Планується прес-конференція

Харків. 16 червня. УНІАН. Сьогодні голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН здійснить робочу поїздку до Харкова. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, у Харкові голова ВРУ планує відвідати стадіон «Металіст» та ознайомиться з новими розробками Конструкторського бюро ім. Морозова. В середині дня В.ЛИТВИН проведе прес-конференцію, а ввечері виступить на місцевому телебаченні

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter