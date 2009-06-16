Сьогодні Литвин відвідає Харків

00:09, 16 червня 2009
Харьків
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Планується прес-конференція

Харків. 16 червня. УНІАН. Сьогодні голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН здійснить робочу поїздку до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, у Харкові голова ВРУ планує відвідати стадіон «Металіст» та ознайомиться з новими розробками Конструкторського бюро ім. Морозова.

В середині дня В.ЛИТВИН проведе прес-конференцію, а ввечері виступить на місцевому телебаченні

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